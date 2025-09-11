Oportunidade de negociação - Ouro
Assista agora ao vídeo de oportunidade em ouro
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Uma nova semana começou e ainda não há acordo em relação ao teto da dívida nos Estados Unidos. Além disso,...
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
O Banco Popular da China (PBOC) manteve as taxas de juros inalteradas hoje, em linha com as expectativas do mercado. A taxa de empréstimo primário...
Índices europeus abrem em baixa Agenda dominada por discursos do BCE e do Fed. Minutas da FOMC serão divulgadas esta quarta-feira. Os...
Os índices da região Ásia-Pacífico abriram em alta no início de uma nova semana. O Nikkei e o Kospi ganharam 0,8%,...
Neste webinar de análise semanal, o analista da XTB Henrique Tomé apresenta os destaques nos mercados financeiros para a semana e os principais...
A Catalent (CTLT.US) está a subir até 12% para $36,3 depois da empresa ter assegurado aos investidores que os seus desafios são temporários,...
Durante o discurso de Powell, os investidores venderam o dólar americano e os ativos de risco, à espera - de acordo com os comentários...
As negociações do teto da dívida estão em "pausa", disse o deputado republicano Garret Graves, da Louisiana,...
O presidente do FED, Jerome Powell, fala novamente como parte do painel 'Perspectives on Monetary Policy' Pontos chave: A estabilidade...
