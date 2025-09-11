LIVE: Chairman da Fed Jerome Powell discursa!
O presidente do FED, Jerome Powell, fala novamente como parte do painel 'Perspectives on Monetary Policy' Pontos chave: A estabilidade...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O presidente do FED, Jerome Powell, fala novamente como parte do painel 'Perspectives on Monetary Policy' Pontos chave: A estabilidade...
Os dados de vendas a retalho do Canadá para março foram divulgados hoje às 13h30. Esperava-se que o relatório mostrasse o segundo...
DE30 próximo de ATHs O Deutsche Bank reviu em baixa sobre as ações da Deutsche Telefonica. A E.ON (EOAN.DE)...
Assista agora ao vídeo de oportunidade no petróleo.
Ganhos no NATGAS foram suportados pelos seguintes factores: Um aumento nos inventários de gás natural menor do que o esperado, relatado...
O índice alemão DAX valorizou nos últimos dois dias, valorizando quase 2% na quarta-feira e quinta-feira. O movimento de alta prolongou-se...
Índices europeus seguem em terreno positivo Declarações de Powell sobre a economia americana Vendas a retalho...
Os índices de Wall Street voltaram a subir na última sessão. O S&P 500 ganhou 0,94%, o Dow Jones ganhou 0,34% e o Nasdaq disparou...
