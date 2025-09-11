Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 19/05/2023
Os índices de Wall Street voltaram a subir na última sessão. O S&P 500 ganhou 0,94%, o Dow Jones ganhou 0,34% e o Nasdaq disparou...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Palantir Technologies (PLTR.US) valoriza até 10,5% para 11,30 dólares, após fundos de investimento negociados em bolsa geridos pela...
Bullard, da Reserva Federal, comentou que apoia novos aumentos nas taxas de juros nos EUA e taxas mais altas em geral servem como boa proteção...
03:30 PM BST - Relatório do EIA dos inventários de gás natural nos EUA. Actual: +99 bcf. Esperado: +110 bcf. Anterior: +78 bcf. Fonte:...
As ações da empresa de jogos Take Two Interactive (TTWO.US) estão a valorizar quase 12% após a empresa ter anunciado que lançará...
Os dados mais recentes não indicam uma pausa na subida dos juros Pedidos de subsídio de desemprego, Índice da FED da Filadélfia...
O líder do Partido Republicano na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, anunciou que estão em curso negociações...
As ações da Netflix (NFLX.US) estão a ganhar mais de 4% no início da sessão de hoje em Wall Street, seguindo o anúncio...
Lorie Logan, membro da Reserva Federal, disse que os dados de inflação não indicam uma pausa no atual ciclo de alta da taxa do...
Dados de vendas de casas existentes nos EUA para abril: Real: 4,28 milhões, Esperado: 4,30 milhões, Anteriormente: 4,44 milhões EURUSD...
Allianz revende sua unidade na Rússia Citigroup eleva recomendação sobre ações da Siemens Energy A...
