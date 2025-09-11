DAX lidera os ganhos entre os índices europeus 📈
O índice DAX da Alemanha lidera os ganhos no mercado acionário europeu, com os futuros do DE40 em alta de quase 0,6% As principais...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os contratos futuros dos EUA reverteram grande parte dos ganhos iniciais gerados pela decisão do Tribunal de Comércio Internacional (TCE),...
PIB do Canadá (Trimestral) no 1T de 2025: 2,2% vs 1,7% esperados e 2,1% anteriormente Dólar Americano frente ao Dólar Canadense...
A Arista Networks viu suas ações caírem mais de 6% ontem após relatos de que Google Cloud e Meta — um dos principais...
PCE (anual): 2,1% YoY (expectativa: 2,2% YoY; anterior: 2,3% YoY) PCE (mensal): 0,1% MoM (expectativa: 0,1% MoM; anterior: 0,0% MoM) PCE Core (anual):...
09:00 AM BRT, Alemanha – Dados de Inflação de maio: HICP alemão: atual 2,1% YoY; previsão 2,0% YoY; anterior 2,2%...
Segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a China violou seu acordo comercial com os EUA. Os índices de Wall Street recuam após...
Fatos: O gás natural interrompeu seu movimento de alta ao formar um padrão de topo duplo em 3,825 Os estoques de gás...
As ações da empresa financeira britânica M&G sobem mais de 5% hoje após a japonesa Dai-Ichi Life anunciar uma parceria...
05:00 (horário de Brasília) - Dados de Inflação da Espanha para Maio IPC (mensal, preliminar - maio): -0,1% (real)...
Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,3% no pré-mercado após um tribunal federal de apelações restabelecer temporariamente...
🕗 05:00 AM (horário de Brasília), Alemanha – Dados de Vendas no Varejo de abril: Vendas no Varejo (anual): resultado +2,3%...
O calendário econômico de hoje destaca dados críticos de inflação nos EUA que podem influenciar a política do...
📉 ASIA: Mercados caem com reversão tarifária Os mercados asiáticos recuaram fortemente nesta sexta-feira após a...
As ações dos EUA inicialmente dispararam, mas depois recuaram diante de sinais mistos, com o US500 estável, o US100 em queda de...
Uber registra perdas hoje, com suas ações caindo aproximadamente 4,2%, em meio a especulações sobre a tão aguardada...
United Airlines sobe quase 4% hoje após anunciar uma parceria com a JetBlue. Como parte do novo projeto, chamado "Blue Sky", as...
Variação nos estoques de gás natural: Valor: 101 bcf Previsão: 99 bcf Anterior: 120 bcf ___ O conteúdo...
Os índices de Wall Street abriram em alta nesta quinta-feira, com ganhos médios de cerca de 0,7% no mercado à vista. Os futuros do...
