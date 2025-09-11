DE30: DAX luta para quebrar máximos de todos os tempos!
Allianz revende sua unidade na Rússia Citigroup eleva recomendação sobre ações da Siemens Energy
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
O Índice de Manufatura de Filadélfia para maio: Actual: -10.4 Expectativa: -19.8, Anterior: -31.3 Pedidos semanais...
A maior empresa de retalho nos Estados Unidos (WMT.US) superou as expectativas de Wall Street tanto em termos de lucro por ação...
A Newmont Mining é a maior empresa de extracção de ouro do mundo A empresa recomendou a oferta de aquisição da...
Os índices europeus estão a subir esta manhã, na sequência da forte sessão registada ontem pelos índices em Wall...
Os dados do mercado de trabalho australiano para abril foram divulgados durante a sessão de negociação asiática hoje e revelaram-se...
Índices europeus segue em terreno positivo Dados de segundo nível sobre a economia americana e declarações de membros...
Os índices de Wall Street dispararam ontem na esperança de que um acordo sobre o limite da dívida possa ser alcançado...
A Ripple, um dos maiores projectos de criptomoeda, adquiriu a startup suíça Metaco, que fornece serviços de armazenamento de activos...
