A Ripple expande as suas operações na Suíça
A Ripple, um dos maiores projectos de criptomoeda, adquiriu a startup suíça Metaco, que fornece serviços de armazenamento de activos...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Doximity (DOCS.US), empresa que opera uma plataforma de rede para profissionais médicos, relatou ganhos para o quarto trimestre fiscal de 2023 ontem...
IFR emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDUSD. IFR recomenda entradas longas considerando os seguintes níveis: Entrada...
Apesar do sentimento geralmente fraco no mercado de criptomoedas hoje, a altcoin Decentraland (MANA) está a registar fortes ganhos hoje. De acordo...
A Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA) divulgou hoje o relatório semanal sobre a variação...
Os índices de Wall Street negoceiam em alt US500 ultrapassa as médias móveis de 50 e 200 horas Western Alliance sobe com o...
Relatórios dos meios de comunicação social turcos divulgados hoje sugerem que a Rússia e a Ucrânia estão prestes...
A Western Alliance (WAL.US) informou que os seus depósitos do primeiro trimestre aumentaram em 2 mil milhões de dólares a partir de...
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 2º trimestre da EDP (EDP.PT). Um...
Conforme avançado pela Tether, a partir deste mês, a instituição responsável pela criação da criptomoeda...
