Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 17/05/2023
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista. O S&P/ASX 200 subiu 0,1%, o Kospi subiu 0,6% e o Nifty...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Neste webinar com Samuel Laranjeira, da Income Markets, vamos abordar a importância de planear trades com pivot points e seguir o plano com exemplos...
Os comentários "hawkish" de uma série de membros da Reserva Federal, bem como os dados macroeconómicos dos Estados Unidos,...
O RBC emitiu uma recomendação para o par de moedas GBPUSD. O banco recomenda assumir uma posição curta no par com os seguintes...
A Home Depot (HD.US) iniciou a sessão de hoje na bolsa de valores de Wall Street em queda após divulgar os resultados do primeiro trimestre...
Thomas Barkin, presidente do Federal Reserve de Richmond, bem como Loretta Mester, do Federal Reserve de Cleveland, comentaram hoje sobre a política...
Os Índices de Wall Street abriram em baixa hoje Os Dados de vendas de retalho e produção industrial dos EUA superam...
https://www.youtube.com/watch?v=BceMpWAkj8I
Os dados da produção industrial dos Estados Unidos para abril foi divulgada hoje às 14h15. Esperava-se que o relatório mostrasse...
DE30 com dificuldades em ultrapassar o nível dos 16.000 pontos As autoridades russas concordaram em vender ativos da Volkswagen A...
Canadá, Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Atual: 4,4% em relação ao ano anterior. Esperado: 4,1% em relação...
