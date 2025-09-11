Última hora: Inflação nos Canadá surpreende pela negativa!
Canadá, Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Atual: 4,4% em relação ao ano anterior. Esperado: 4,1% em relação...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os dados das vendas a retalho dos Estados Unidos para abril foram um evento macroeconómico importante do dia e foram divulgados às 13h30....
As ações da empresa suíça de holdings médicas Sonova (SOON.CH) estão a cair quase 8%, uma vez que a empresa anunciou...
Petróleo Os EUA informaram no início da semana que tencionam adquirir 3 milhões de barris de petróleo no âmbito...
Acompanhe em direto a divulgação do IPC do Canadá e das vendas a retalho dos EUA às 13:15, com o analista da XTB Vítor...
Nos últimos dois meses, observamos um comportamento do consumidor bastante fraco ao analisar os dados das vendas a retalho. Por outro lado, o ressurgimento...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no OIL.WTI
O índice ZEW alemão, que mede o sentimento entre os investidores alemães, surpreendeu em sua leitura de maio com um resultado muito...
As ações da Vodafone (VOD.UK) caíram mais de 3,5% na sessão de hoje, atingindo níveis não vistos desde o início...
O aumento da volatilidade no dólar australiano foi causado por preocupações com os dados chineses e as minutas do Reserve Bank...
A libra britânica perdeu alguma força no início da sessão europeia, após a divulgação de dados macroeconómicos...
