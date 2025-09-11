Calendário económico: Vendas a retalho nos EUA em destaque
Índices europeus abrem em terreno negativo Índice ZEW da Alemanha e vendas a retalho dos EUA. Discursos de membros do BCE e do Fed. Os...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os futuros chineses dispararam quase 4% após o fecho da sessão em Wall Street ontem. Estas subidas podem ser atribuídas ao contínuo...
As conversações entre o presidente dos EUA, Biden, e um representante da Câmara dos Representantes, McCarthy, sobre o limite da...
As criptomoedas abriram a semana em um sentimento misto, mas a BTC no final mostra força e subiu acima de US $ 27.500, sinalizando que o momento...
O Presidente da Câmara dos Representantes, McCarthy, disse que não está a ver qualquer movimento nas negociações sobre...
A empresa C3ai (AI.US) está a ganhar quase 20% hoje, após a divulgação dos resultados financeiros preliminares. Os mercados...
A HEICO Corp. (HEI.US) é especializada em serviços de nicho de mercado, como a manutenção de aviões complexos, e as...
Wall Street luta por uma direcção Discussão sobre o tecto da dívida na ordem do dia Índice da Reserva Federal...
Nesta análise semanal, os tópicos em destaque: Análise à situação da inflação nos EUA Tecto...
A última semana foi particularmente dura para o euro em relação ao dólar americano. O par quebrou em baixa o range que durava...
