TRY mantém-se estável após eleições turcas inconclusivas
As eleições turcas realizaram-se no domingo, 14 de Maio, e os resultados foram inconclusivos. A principal conclusão a retirar é...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus abrem em terreno positivo Índice da Fed de Nova Iorque será conhecido às 13h30 Declarações...
Os índices da Ásia-Pacífico estão a ser negociados em alta. O Nikkei encontra-se a valorizar 0,7%, o S&P/ASX 200 sobe...
A empresa dinamarquesa Torm (TRMDA.DK) é um dos maiores operadores mundiais de navios-tanque que transportam produtos petrolíferos, gasolina,...
Este domingo, a Turquia vai eleger 600 deputados e um presidente. Haverá uma mudança no poder após 20 anos de governação...
Sentimento da Universidade de Michigan: 57,7 Previsão: 63 Anterior: 63,5 Expectativas da Universidade de Michigan: 53,4 Previsão: 60,8...
Os mercados dos EUA devem abrir um pouco mais alto no sino de abertura na sexta-feira Dólar americano valoriza no final de semana Relatório...
DE30 fica abaixo da barreira de 16.000 pontos Nordex (NDX1.DE) apaga algumas das perdas após a publicação do resultado A...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
