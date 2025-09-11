US OPEN: Nasdaq-100 reduz parte dos ganhos após início da sessão à vista dos EUA💡
Os índices de Wall Street abriram em alta nesta quinta-feira, com ganhos médios de cerca de 0,7% no mercado à vista. Os futuros do...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices de Wall Street abriram em alta nesta quinta-feira, com ganhos médios de cerca de 0,7% no mercado à vista. Os futuros do...
Os futuros de ações reduziram suas perdas após o fechamento, impulsionados pelos fortes resultados da NVIDIA, que superou as expectativas...
09:30 AM BRT, United States - Employment Data: Initial Jobless Claims: actual 240K; forecast 229K; previous 226K; Continuing Jobless...
DAX sobe 0,15%; ações da Lufthansa, Porsche e Adidas avançam entre 2% e 3% O índice DAX registra ganhos modestos nesta...
________________ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação,...
Futuros de cacau (COCOA) estendem tendência de queda e testam média móvel de 200 dias 📉 Os contratos futuros de cacau seguem em...
A Salesforce.com Inc. elevou suas previsões de receita e lucro ajustado para o ano fiscal de 2026 nesta quarta-feira, após divulgar resultados...
Fatos O contrato futuro do US100 está subindo mais de 1%, alcançando 21.751 pontos às 10h30 (GMT) da quinta-feira, 29 de maio. As...
A noite foi marcada por euforia após os resultados da Nvidia e uma mudança completa na realidade das relações comerciais, após...
O contrato Nasdaq 100 voltou a registrar ganhos dinâmicos após os sólidos resultados da Nvidia, que demonstram que a demanda por inteligência...
Wall Street fechou em queda ontem à espera do balanço da Nvidia (S&P 500: -0,56%, DJIA: -0,58%, Nasdaq: -0,51%, Russell 2000: -1,08%). No...
A Nvidia estabeleceu mais um recorde. Os resultados do 1º trimestre fiscal de 2026 confirmam que o boom da inteligência artificial está...
Nvidia divulga resultados fiscais do 1º trimestre de 2026 acima das estimativas de Wall Street. As ações da Nvidia sobem mais de...
O Fed está atualmente em uma boa posição em relação às suas ferramentas de política monetária...
Os mercados dos EUA permaneceram moderados nesta quarta-feira, com o S&P 500 recuando 0,2%, o Nasdaq 100 estável e o Dow Jones caindo...
A Amazon.com Inc. e a Stellantis N.V. confirmaram o encerramento da colaboração no projeto SmartCockpit, encerrando uma parceria que visava...
A gigante da inteligência artificial de Wall Street, Nvidia, divulgará os resultados fiscais do 1º trimestre de 2026 nesta quarta-feira,...
A gigante norte-americana do setor aeroespacial e de defesa, HEICO, divulgou resultados acima do esperado para o 1º trimestre de 2025. As receitas...
Os futuros de ações dos EUA foram negociados dentro de uma faixa limitada, interrompendo a forte alta registrada no dia anterior. Esse desempenho...
As ações da GameStop dispararam após a varejista de videogames anunciar sua primeira compra de Bitcoin, adquirindo 4.710 tokens...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador