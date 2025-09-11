Estará o ouro perto de novos máximos históricos?
Ao analisarmos o comportamento dos preços no ouro nos últimos meses, conseguimos ver que os investidores continuam a utilizar este ativo...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
https://www.youtube.com/watch?v=ta--lUxU3xM
Investidores mantiveram-se atentos aos dados do IPC nos EUA Ações da Siemens Healthineers (SHL.DE) desvalorizam fortemente A...
Os resultados trimestrais da PayPal (PYPL.US) desiludiram os investidores. Apesar de a empresa ter aumentado a sua previsão sobre os lucros para...
Os dados sobre a inflação nos EUA para Abril, um dos principais lançamentos macro do dia, foram publicados hoje às 13:30. Esperava-se...
Acompanhe em direto a divulgação do IPC dos Estados Unidos, com o analista da XTB Vítor Madeira, e saiba o que esperar para os investidores: Cobertura...
Os principais mercados europeus e os futuros nos EUA estão nervosos com os dados do IPC nos EUA referentes ao mês de Abril. Os dados irão...
A coroa norueguesa está a valorizar contra as principais moedas esta manhã. Isto está relacionado com os dados de hoje sobre a inflação...
Índices europeus abrem de forma mista Investidores aguardam pelos dados sobre a inflação nos EUA Earnings: Disney e Toyota...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram voláteis durante esta sessão, com os investidores a optarem por sair de posições...
