Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 10/05/2023
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram voláteis durante esta sessão, com os investidores a optarem por sair de posições...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Morgan Stanley emitiu uma recomendação no par AUDUSD. O banco recomenda colocar posições curtas nos seguintes níveis: Entrada(mercado):...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação no par USDCAD. O banco recomenda colocar posições longas no par nos seguintes...
As ações da Palantir Technologies (PLTR.US) estão a subir hoje, depois de a empresa ter divulgado ontem os resultados do primeiro...
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para negociar o par cambial EURGBP. O banco recomenda entradas curtas, considerando os seguintes...
índices em Wall Street seguem mistos US100 testa a marca dos 13.270 pts Ações da Novavax valorizam, depois da empresa...
EURUSD voltou a ser negociado abaixo da marca dos 1,1000, à medida que os mercados aguardam pelos dados do IPC nos EUA amanhã. De uma...
Índices recuam esta terça-feira Atenção dos mercados virada para as questões sobre o teto máximo...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação sobre o par cambial USDJPY. O banco recomenda entradas curtas considerando os seguintes níveis: Entrada...
