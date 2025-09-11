🔴 Abertura do mercado americano - webinar em direto
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Ouro O relatório do Conselho Mundial do Ouro revelou uma diminuição da procura de ouro no 1.º trimestre de 2023, em comparação...
O preço do ouro continua a sua trajetória de tendência de alta nesta terça-feira. O preço do ouro está sendo negociado...
Índices europeus abrem ligeiramente em baixa Speeches by Federal Reserve bankers later this day Earings: Airbnb e Duke Energy A...
A sessão asiática ficou marcada por um sentimento misto, enquanto os investidores aguardam os dados comerciais da China, procurando...
Mercados financeiros As ações dos EUA lutam para encontrar uma direção em negociações moderadas...
As ações do grande produtor de carne norte-americano Tyson Foods (TSN.US) estão a perder 15% após a divulgação...
A Catalent (CTLT.US), um fabricante de produtos farmacêuticos por contrato, cujos clientes incluem gigantes como a Moderna, a Johnson & Johnson...
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 1º trimestre da Altri...
