BOLSA EM AÇÃO: Altri
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 1º trimestre da Altri...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 1º trimestre da Altri...
As acções da Berkshire Hathaway (BRKB.US), o conglomerado gerido por Warren Buffett e Charlie Munger, estão a subir quase 1,2%...
As acções da Berkshire Hathaway (BRKB.US), o conglomerado gerido por Warren Buffett e Charlie Munger, estão a subir quase 1,2%...
Embora os inventários grossistas não tenham sofrido alterações em relação à última leitura (previa-se...
Embora os inventários grossistas não tenham sofrido alterações em relação à última leitura (previa-se...
Wall Street abre de forma mista esta segunda-feira Inventários grossistas permanecem estáveis Ações da...
Wall Street abre de forma mista esta segunda-feira Inventários grossistas permanecem estáveis Ações da...
O mercado cripto está a registar perdas esta segunda-feira. A Bitcoin recuou abaixo dos $ 28.000. A rede Bitcoin tem agora cerca de 450.000...
O mercado cripto está a registar perdas esta segunda-feira. A Bitcoin recuou abaixo dos $ 28.000. A rede Bitcoin tem agora cerca de 450.000...
As ações da Airbnb (ABNB.US) tiveram um arranque de início de ano bom com subidas a rondar os 37%. A empresa já bem conhecida...
As ações da Airbnb (ABNB.US) tiveram um arranque de início de ano bom com subidas a rondar os 37%. A empresa já bem conhecida...
As últimas semanas têm sido relativamente calmas para o Euro em relação ao dólar americano. O principal par cambial continua...
As últimas semanas têm sido relativamente calmas para o Euro em relação ao dólar americano. O principal par cambial continua...
https://www.youtube.com/watch?v=m6Czrf2yh_Q
As acções da Biontech (BNTX.US), que, juntamente com a Pfizer (PFE.US), desenvolveu vacinas revolucionárias de ARNm durante a pandemia,...
As acções da Biontech (BNTX.US), que, juntamente com a Pfizer (PFE.US), desenvolveu vacinas revolucionárias de ARNm durante a pandemia,...
Mercados seguem em terreno positivo esta segunda-feira Dados sobre a indústria transformadora alemã surpreendem pela...
Mercados seguem em terreno positivo esta segunda-feira Dados sobre a indústria transformadora alemã surpreendem pela...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
O dólar australiano (AUD) está a liderar os ganhos esta sessão, sendo que o omentum de alta está relacionado com os seguintes...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador