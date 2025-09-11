AUDUSD valoriza com a possibilidade de existir um excedente orçamental 📈
O dólar australiano (AUD) está a liderar os ganhos esta sessão, sendo que o omentum de alta está relacionado com os seguintes...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações do mais antigo banco em atividade no mundo, o italiano Monte dei Paschi di Siena (BMPS.IT), estão a ganhar cerca de 4%, depois...
Os preços do gás natural nos EUA estão a subir mais de 4%. A melhoria do sentimento em relação aos preços do...
Esta segunda-feira está a ser relativamente calma para os mercados. Os dados pior do que a esperada da produção industrial alemã...
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
Índices europeus recuam ligeiramente esta manhã Índice Sentix sobre a Zona euro e dados sobre os inventários...
Os índices da Ásia-Pacífico estão a ser negociados em terreno positivo esta segunda-feira O S&P/ASX 200 valorizou...
Wall Street abre em alta com os EUA a criarem mais postos de trabalho em Abril O mercado de trabalho dos EUA continua forte, mas não por muito...
O relatório do NFP para Abril, um dos principais lançamentos macro do dia, foi publicado às 13:30 BST. Embora a decisão do...
