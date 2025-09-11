Última-hora: EURUSD baixa abaixo dos 1.10 depois dos dados do NFP
O relatório do NFP para Abril, um dos principais lançamentos macro do dia, foi publicado às 13:30 BST. Embora a decisão do...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Dados sobre o desemprego para Abril publicados pela Statistics Canada: Taxa de desemprego: Actual 5.0%, Previsto: 5.1%, Anteriormente: 5.0% Variação...
https://www.youtube.com/watch?v=YWWYSOPTvqs
Nesta análise ao NFP de Abril com o analista da XTB Vítor Madeira, os tópicos em destaque: Dados do emprego nos EUA Enquadramento...
DE30 ganha no final da semana Atenção centrada nos dados do mercado de trabalho dos EUA e do Canadá Resultados...
Eventos importantes como as decisões do FOMC ou do BCE já ficaram para trás e não conseguiram estimular o optimismo nos mercados....
Como é habitual, a primeira sexta-feira do mês é marcada pela publicação dos dados sobre o emprego nos Estados Unidos...
Índices europeus abrem em terreno positivo Relatório do NFP no centro das atenções Encomendas às...
Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem em baixa, com as preocupações sobre os bancos regionais...
A Apple (AAPL.US) é a última das empresas de megatecnologia dos EUA a apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2023. O fabricante...
