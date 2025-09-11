Previsão de resultados: Apple
A Apple (AAPL.US) é a última das empresas de megatecnologia dos EUA a apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2023. O fabricante...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A Apple (AAPL.US) é a última das empresas de megatecnologia dos EUA a apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2023. O fabricante...
A Western Alliance (WAL.US) negou o artigo do Financial Times, afirmando que é totalmente falso. Recorde-se que o Financial Times noticiou que a...
A Western Alliance (WAL.US) negou o artigo do Financial Times, afirmando que é totalmente falso. Recorde-se que o Financial Times noticiou que a...
A Western Alliance (WAL.US) parece ser outro banco regional que se encontra em apuros na sequência da recente turbulência no sector bancário...
A Western Alliance (WAL.US) parece ser outro banco regional que se encontra em apuros na sequência da recente turbulência no sector bancário...
A Administração de Informação sobre Energia dos EUA (EIA) divulgou hoje o relatório semanal oficial sobre as existências...
A Administração de Informação sobre Energia dos EUA (EIA) divulgou hoje o relatório semanal oficial sobre as existências...
Índices de Wall Street abrem em baixa US2000 quebra abaixo da marca dos 1.750 pts Ações dos bancos regionais...
Índices de Wall Street abrem em baixa US2000 quebra abaixo da marca dos 1.750 pts Ações dos bancos regionais...
Os futuros DAX / DE30 estão a recuar do máximo anual desta semana e a testar o mínimo da semana anterior. Fonte:...
Os futuros DAX / DE30 estão a recuar do máximo anual desta semana e a testar o mínimo da semana anterior. Fonte:...
A Presidente do BCE, Christine Large, deu início a uma conferência de imprensa pós-reunião às 13:45. O BCE decidiu abrandar...
A Presidente do BCE, Christine Large, deu início a uma conferência de imprensa pós-reunião às 13:45. O BCE decidiu abrandar...
https://www.youtube.com/watch?v=PQ1M4h6jYUU
Os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA ficaram acima das expectativas dos analistas. Pedidos de Subsídio de Desemprego: Actual:...
Os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA ficaram acima das expectativas dos analistas. Pedidos de Subsídio de Desemprego: Actual:...
O Banco Central Europeu anunciou hoje a sua decisão de política monetária às 13:15 horas BST. Como esperado, o BCE decidiu...
O Banco Central Europeu anunciou hoje a sua decisão de política monetária às 13:15 horas BST. Como esperado, o BCE decidiu...
DE30 derruba o suporte fundamental no meio da incerteza económica Atenção centrada na decisão do BCE Resultados...
DE30 derruba o suporte fundamental no meio da incerteza económica Atenção centrada na decisão do BCE Resultados...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador