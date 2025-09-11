🔴 ESPECIAL: Reunião do BCE
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Relatório Challenger sobre a redução de postos de trabalho em Abril: Número real: 67 mil contra 89,7 mil anteriormente Os...
O Banco Central Europeu anunciará a decisão de política monetária hoje às 13:15, seguido da conferência de imprensa...
Índice de Preços ao Produtor (IPP) na Zona euro para março: PPI YoY: 5,9% YoY vs 6,2% YoY esperado (13,2% YoY anteriormente) PPI...
Os preços do petróleo, tanto o Brent e o WTI, caíram mais de 5% após a reunião de ontem da FED sobre as taxas de juro....
Os principais índices dos EUA caíram a pique após a decisão da FED de subir mais uma vez os juros Os mercados europeus...
Os principais índices bolsistas asiáticos registaram ganhos ligeiros esta madrugada, apesar das quedas registadas pelos pares em Wall...
Neste sexto e último podcast da XTB TALKS, Sérgio Rodrigues (Meu Capital) irá explicar o método que desenvolveu para ajudar...
O desfecho da reunião da FOMC ficou marcada por mais uma subida dos juros de 25 pontos base, colocando as taxas de referência nos 5,00-5,25%...
