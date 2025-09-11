❗ USD e índices recuam, após decisão da Fed
A reunião da FOMC terminou com mais uma subida dos juros de 25 pts - em linha com as expectativas do mercado. No entanto, tal como se temia, a redacção...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A reunião da FOMC terminou com mais uma subida dos juros de 25 pts - em linha com as expectativas do mercado. No entanto, tal como se temia, a redacção...
Tal como já se esperava, o desfecho da reunião da FOMC acabou por trazer mais um aumento dos juros de 25 pontos base. A taxa de referência...
O petróleo, bem como as restantes commodities energéticas, estão a recuar hoje. O Brent e o WTI estão a desvalorizar quase...
As ações da Advanced Micro Devices (AMD.US), a empresa de semicondutores dos EUA, estão a desvalorizar cerca de 9%, depois da...
Foram publicados hoje alguns relatórios sólidos sobre os EUA. O relatório ADP mostrou um aumento de quase 300 mil postos de trabalho...
Stocks de Petróleo Bruto: -1.280M (Previsão -0.5M, Anterior -5.054M) Stocks de Gasolina: 1.743M (Previsão -1.5M, Anterior -2.408M) Stocks...
ISM não industrial: 51,9 (exp.: 51,8; ant.: 51,2) Emprego: 50,8 (exp.: 52,6; ant.: 51,3) Novas encomendas: 56,1 (exp.: 57,0; ant.: 52,2) Novas...
Os índices tentam recuperar da forte liquidação de ontem, antes de a Fed tomar uma decisão importante A Fed deverá...
