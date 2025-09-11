ABERTURA NOS EUA: Mercados buscam direção antes dos resultados da Nvidia
As ações da GameStop dispararam após a varejista de videogames anunciar sua primeira compra de Bitcoin, adquirindo 4.710 tokens...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
As ações da GameStop dispararam após a varejista de videogames anunciar sua primeira compra de Bitcoin, adquirindo 4.710 tokens...
Índice Composto do Fed de Richmond: -9 (Previsão -9, Anterior -13) A pesquisa de manufatura de maio de 2025 do Federal Reserve Bank de...
As ações de montadoras como BMW, Mercedes e Volkswagen estão em alta após o jornal Handelsblatt noticiar que representantes...
A divulgação da ata da reunião de maio do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), prevista para mais tarde hoje, está...
Nesta quarta-feira, os mercados acionários vivem um momento de pausa e esfriamento tanto do otimismo quanto do pessimismo, em antecipação...
04:45 AM (horário de Brasília), França – Dados de Inflação de abril: IPP francês (mensal): atual...
________________ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação,...
Hoje, as atenções globais estarão voltadas para os resultados financeiros da Nvidia e para a ata do FOMC 🧾💼 O principal destaque...
Fatos: GBP-USD rompeu abaixo do limite inferior da estrutura 1:1 em 1,3483 O par está sendo negociado abaixo da média móvel...
Os mercados acionários da região Ásia-Pacífico registram uma sessão de negociações mista. Os índices...
Redwire dispara 18% após entregar sistema ADPMS-3 para missão da ESA 🛰️🚀 A Redwire entregou a terceira geração de seu avançado...
Wall Street avançou na primeira sessão após o feriado prolongado. A alta reflete uma reação atrasada à decisão...
Os contratos futuros de trigo na Bolsa de Chicago (WHEAT) registram queda de quase -2,5% hoje, impulsionados por dados climáticos que indicam uma...
O S&P 500 acumulou uma valorização superior a 20% desde os mínimos registrados após o choque tarifário de 2 de abril,...
Wall Street retomou os negócios nesta terça-feira com ganhos sólidos após o fim de semana prolongado, reagindo à decisão...
Os futuros das ações norte-americanas se fortaleceram, impulsionados pelo bom desempenho dos mercados europeus. O sentimento do mercado melhorou...
Trump Media and Technology Group anunciou uma colocação privada de US$ 2,5 bilhões com 50 investidores institucionais para construir...
Índice de Preços de Casas nos EUA para abril: 3,7% em relação ao ano anterior (anteriormente 3,9% a/a) Preços...
13:30 GMT, Estados Unidos — Pedidos de Bens Não Defensivos, exceto Aeroespacial, para abril: Realizado: -1,3% mensal Anterior:...
Ouro recua quase -1,4% hoje em meio à alta dos índices de Wall Street e ao fortalecimento do dólar americano (USDIDX), que sobe mais...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador