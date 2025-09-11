Última hora: Dados do ADP saem acima das expectativas do mercado!
Variação no emprego do relatório do ADP nos EUA saiu nos 296 mil contra 148 mil previstos e 145 mil anteriores. O dólar...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Variação no emprego do relatório do ADP nos EUA saiu nos 296 mil contra 148 mil previstos e 145 mil anteriores. O dólar...
Variação no emprego do relatório do ADP nos EUA saiu nos 296 mil contra 148 mil previstos e 145 mil anteriores. O dólar...
A Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDUSD. A agência recomenda colocar uma posição...
A Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDUSD. A agência recomenda colocar uma posição...
O calendário macro desta manhã estava basicamente vazio, tornando impossível esperar muita volatilidade no mercado acionista. No entanto,...
O calendário macro desta manhã estava basicamente vazio, tornando impossível esperar muita volatilidade no mercado acionista. No entanto,...
O ouro conseguiu quebrar a resistência marcada pelos 2010.5$ durante a sessão de ontem, e deixou a consolidação que estava...
O ouro conseguiu quebrar a resistência marcada pelos 2010.5$ durante a sessão de ontem, e deixou a consolidação que estava...
Índices europeus tentam recuperar parte das recentes quedas Investidores aguardam pelo desfecho da reunião da FOMC às 19h00 ISM...
Índices europeus tentam recuperar parte das recentes quedas Investidores aguardam pelo desfecho da reunião da FOMC às 19h00 ISM...
Os principais índices bolsistas asiáticos terminaram a sessão em baixa, na sequência do fraco desempenho dos índices...
Os principais índices bolsistas asiáticos terminaram a sessão em baixa, na sequência do fraco desempenho dos índices...
Neste webinar com Fernando Marques, da Income Markets, Neste webinar com Fernando Marques, da Income Markets, vamos apresentar um resumo da evolução...
Os mercados na Europa perderam terreno hoje com uma onda de dados macro relativamente fracos. Às 10:00, ficámos a conhecer os dados da...
A AMD (AMD.US) apresentará o seu relatório trimestral logo após o fecho da sessão de negociação em Wall Street....
A AMD (AMD.US) apresentará o seu relatório trimestral logo após o fecho da sessão de negociação em Wall Street....
Conforme noticiado pela CNBC, um grupo liderado por vários altos responsáveis do Partido Democrata está a pedir à Reserva Federal...
Conforme noticiado pela CNBC, um grupo liderado por vários altos responsáveis do Partido Democrata está a pedir à Reserva Federal...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador