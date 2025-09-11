Mercados em pânico antes da decisão da FED 💥
O mercado está a avaliar quase na totalidade uma subida das taxas de juro de 25 pontos base e uma pausa posterior Os swaps pressupõem...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações da Uber Technologies Inc. estão a subir mais de 6,4%, voltando atingir a marca dos 34,7 dólares, esta terça-feira,...
Encomendas de bens duradouros (m/m). Anterior: -1,2% m/m, Previsão. 3,2% m/m. Actualmente: 3,2% m/m Encomendas de fábrica (m/m) Anteriormente:...
Os preços do petróleo estão a recuar mais de 3% esta sessão e voltam a posicionar-se abaixo dos níveis de Março...
Investidores aguardam pelos JOLTs Ações da Chegg desvalorizam mais de 40% com a onda de ameaças do ChatGPT O...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
Atenção centrada nos resultados trimestrais da BP e do HSBC Shop Apotheke surpreende com melhores resultados A sessão de...
Factos: A tendência principal permanece ascendente A quebra do limite inferior da estrutura 1:1 Recomendação: Abertura:...
O índice alemão DAX começou esta sessão em alta após o longo fim-de-semana devido ao Dia do Trabalhador na segunda-feira....
