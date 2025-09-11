Última hora: Inflação na Zona Euro permanece elevada!
Dados sobre a inflação na Zona Euro relativos a Abril: Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) em...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Dados sobre a inflação na Zona Euro relativos a Abril: Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) em...
Dados sobre a inflação na Zona Euro relativos a Abril: Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) em...
Esta sessão está a ser marcada pela decisão surpreendente no lado do Banco da Reserva da Austrália, que decidiu aumentar...
Esta sessão está a ser marcada pela decisão surpreendente no lado do Banco da Reserva da Austrália, que decidiu aumentar...
Índices PMIs de Abril na Europa em destaque Dados sobre a inflação na Europa Encomendas de bens duradouros dos EUA O...
Índices PMIs de Abril na Europa em destaque Dados sobre a inflação na Europa Encomendas de bens duradouros dos EUA O...
As acções asiáticas estiveram a ser negociadas de forma mista esta terça-feira, embora alguns mercados permanecessem encerrados....
As acções asiáticas estiveram a ser negociadas de forma mista esta terça-feira, embora alguns mercados permanecessem encerrados....
21:30 Link directo para o vídeo
O par CHFJPY está a registar um pico de quase 1,8% hoje, depois de atingir níveis não vistos desde 1979! A tendência atual...
O par CHFJPY está a registar um pico de quase 1,8% hoje, depois de atingir níveis não vistos desde 1979! A tendência atual...
Wall Street abre em alta, prolongando o sentimento positivo Inflação subjacente do PCE acima das expectativas UoM em linha com as...
Wall Street abre em alta, prolongando o sentimento positivo Inflação subjacente do PCE acima das expectativas UoM em linha com as...
Apesar dos primeiros relatos de possíveis negociações para apoiar o First Republic Bank (FRC.US), os últimos anúncios...
Apesar dos primeiros relatos de possíveis negociações para apoiar o First Republic Bank (FRC.US), os últimos anúncios...
A Universidade de Michigan divulgou um índice de sentimento do consumidor para Abril, hoje às 15:00 BST. Dados flash da Universidade...
A Universidade de Michigan divulgou um índice de sentimento do consumidor para Abril, hoje às 15:00 BST. Dados flash da Universidade...
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 1º trimestre da Galp (GALP.PT). Um...
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 1º trimestre da Galp (GALP.PT). Um...
https://www.youtube.com/watch?v=--FwyD7Q_5U
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador