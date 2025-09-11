Gráfico do dia - AUDUSD (26.04.2023)
A atenção matinal dos investidores no mercado cambial virou-se para a Austrália, onde ficámos a conhecer os últimos...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A atenção matinal dos investidores no mercado cambial virou-se para a Austrália, onde ficámos a conhecer os últimos...
A atenção matinal dos investidores no mercado cambial virou-se para a Austrália, onde ficámos a conhecer os últimos...
Os resultados comunicados pela Microsoft (MSFT.US) e pela Alphabet (GOOGL.US) ontem, após o encerramento da sessão de Wall Street, tiveram...
Os resultados comunicados pela Microsoft (MSFT.US) e pela Alphabet (GOOGL.US) ontem, após o encerramento da sessão de Wall Street, tiveram...
Índices europeus preparam-se para abrir em alta Dados da GfK apoiam o sentimento na Europa Dados das encomendas de bens duradouros dos EUA...
Índices europeus preparam-se para abrir em alta Dados da GfK apoiam o sentimento na Europa Dados das encomendas de bens duradouros dos EUA...
Na Suécia, a taxa de referência passa agora a ser os 3,5%. Este nível era esperado e o anterior era de 3,0%. Esta é...
Na Suécia, a taxa de referência passa agora a ser os 3,5%. Este nível era esperado e o anterior era de 3,0%. Esta é...
O índice de confiança dos consumidores alemães, de acordo com o instituto GfK, registou -25,7 pontos, contra uma previsão de...
O índice de confiança dos consumidores alemães, de acordo com o instituto GfK, registou -25,7 pontos, contra uma previsão de...
Os índices da Ásia-Pacífico foram negociados em níveis mistos no início da sessão de terça-feira. O...
Os índices da Ásia-Pacífico foram negociados em níveis mistos no início da sessão de terça-feira. O...
https://www.youtube.com/watch?v=mN9gTwTNGso
https://vimeo.com/820622677/f322471502
Actividade Regional de Dallas para Abril Actual: -23,4 versus -12 esperado e -15,7 anteriormente O índice da Fed de Dallas caiu mais...
Actividade Regional de Dallas para Abril Actual: -23,4 versus -12 esperado e -15,7 anteriormente O índice da Fed de Dallas caiu mais...
Wall Street abre ligeiramente em baixa A atividade regional nos EUA está a diminuir Goldman Sachs expressa as suas perspetivas favoráveis...
Wall Street abre ligeiramente em baixa A atividade regional nos EUA está a diminuir Goldman Sachs expressa as suas perspetivas favoráveis...
Os resultados da Coca-Cola (KO.US) superaram as expectativas dos analistas As ações da empresa ganham antes da abertura do...
Os resultados da Coca-Cola (KO.US) superaram as expectativas dos analistas As ações da empresa ganham antes da abertura do...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador