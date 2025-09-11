Um olhar técnico pela Platina e Ouro
Platina A platina subiu ao nível mais alto desde Fevereiro de 2022 (com base nos preços de fecho) na semana passada, depois de ter ultrapassado...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As criptomoedas estão a registar uma abertura mais fraca nesta semana, com a bitcoin a lutar para se agarrar no nível chave dos 27.000 dólares....
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
O Velho Continente apaga os declínios dos primeiros dias Dados IFO de acordo com as expectativas Borussia Dortmund ganha com a...
As ações da Snap-On (SNA.US) tiveram um arranque de início de ano bom com subidas a rondar os 14%. A Snap-on Incorporated é...
A temporada das earnings em Wall Street está a entrar na sua fase mais interessante, com as principais empresas norte-americanas a apresentarem...
Esta será uma semana importante em termos de publicação de indicadores económicos. Os investidores estarão atentos aos dados...
Os índices IFO alemães para Abril foram divulgados esta manhã às 9:00 da manhã. Esperava-se que os dados mostrassem...
