Tesla registra uma queda significativa nas vendas na Europa 📢
Dados do relatório da ACEA (Associação Europeia dos Fabricantes de Automóveis) indicam uma forte queda nas vendas da Tesla...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os preços do ouro estão caindo hoje, principalmente devido ao alívio nas tensões comerciais globais e a uma mudança...
Mercados europeus avançam, com DAX perto da máxima histórica apesar de quedas em montadoras As ações das montadoras...
03:45 (BRT) – França – Dados do IPC de maio Real: 0,7% a/a | Previsão: 0,9% a/a | Anterior: 0,8% a/a IPC (M/M): -0,1%...
Futuros estáveis antes da abertura do mercado à vista europeu O ouro retoma quedas, sugerindo que a incerteza está diminuindo...
Os mercados na região Ásia-Pacífico estão em alta durante a sessão desta terça-feira, após a sessão...
O mercado de ações tem sido historicamente um dos principais geradores de riqueza para os investidores, mas também envolve riscos...
A bolsa de valores dos EUA permaneceu fechada hoje devido ao Memorial Day. No Reino Unido, o pregão também esteve suspenso por conta...
A reação inicial ao rebaixamento da nota de crédito dos EUA pela Moody’s foi surpreendentemente modesta, mas os dias seguintes...
O índice alemão DAX registrou uma forte recuperação nesta segunda-feira, subindo cerca de 1,6% e ultrapassando o nível...
A bolsa de valores dos EUA permanece fechada hoje, enquanto os futuros apresentam leves ganhos após Donald Trump adiar tarifas agressivas sobre...
Na sexta-feira, os mercados de ações dos Estados Unidos enfrentaram pressões significativas, embora tenham conseguido fechar longe...
A semana anterior foi marcada por turbulência fiscal nos EUA, o que gerou incerteza sobre a estabilidade financeira da maior economia do mundo. Tanto...
As ações de montadoras europeias dispararam após o presidente dos EUA, Donald Trump, estender o prazo para a imposição...
Após a medida de Donald Trump na sexta-feira, as negociações comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos continuarão...
Wall Street encerrou a sexta-feira com quedas moderadas após Donald Trump ameaçar a União Europeia com tarifas agressivas de 50%...
Declarações de membros do Federal Reserve Schmid (Fed): “Ao tomar decisões sobre política monetária,...
O sentimento do mercado de ações reflete cautela por parte dos investidores, apesar da tentativa de Wall Street de conter as quedas após...
