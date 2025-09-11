Última hora: JPY recupera perdas antes da próxima reunião do BoJ
Os responsáveis do Banco do Japão reunir-se-ão esta semana para decidir sobre a política monetária (sexta-feira)....
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os responsáveis do Banco do Japão reunir-se-ão esta semana para decidir sobre a política monetária (sexta-feira)....
Os responsáveis do Banco do Japão reunir-se-ão esta semana para decidir sobre a política monetária (sexta-feira)....
Índices europeus seguem em baixa Dados do IFO na Alemanha e da Fed de Dallas Dados sobre o PIB do 1T dos EUA, do PIB do 1T...
Índices europeus seguem em baixa Dados do IFO na Alemanha e da Fed de Dallas Dados sobre o PIB do 1T dos EUA, do PIB do 1T...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados em baixos no início desta semana. O Nikkei, S&P/ASX 200 e Nifty...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados em baixos no início desta semana. O Nikkei, S&P/ASX 200 e Nifty...
Índices PMI mais fortes do que o esperado nos EUA aumentaram as hipóteses de um aumento de 25 pontos base nas taxas Fed em Maio. O dólar...
Índices PMI mais fortes do que o esperado nos EUA aumentaram as hipóteses de um aumento de 25 pontos base nas taxas Fed em Maio. O dólar...
As ações da Protecter & Gamble (PG.US) estão a subir mais de 4% após a empresa ter divulgado o seu relatório financeiro. A...
As ações da Protecter & Gamble (PG.US) estão a subir mais de 4% após a empresa ter divulgado o seu relatório financeiro. A...
Os analistas do UBS esperam que o Banco do Japão reconsidere em breve uma mudança na política monetária, eles acreditam que...
Os analistas do UBS esperam que o Banco do Japão reconsidere em breve uma mudança na política monetária, eles acreditam que...
PMIs da Europa e dos Estados Unidos vieram melhor do que o esperado Wall Street em sentimentos mistos - US500 em declínio mínimo -0,1% Os...
PMIs da Europa e dos Estados Unidos vieram melhor do que o esperado Wall Street em sentimentos mistos - US500 em declínio mínimo -0,1% Os...
Os dados PMI mostram fraqueza na indústria e reforço do sentimento nos serviços Mercedes-Benz (MBG.DE) surpreende com...
Os dados PMI mostram fraqueza na indústria e reforço do sentimento nos serviços Mercedes-Benz (MBG.DE) surpreende com...
Fabrico: 50,4 vs. previsto: 49 Anterior: 49.2 Serviços: 53,7 vs. esperado: 51.5. Anterior: 52.6 Os dados foram melhores do...
Fabrico: 50,4 vs. previsto: 49 Anterior: 49.2 Serviços: 53,7 vs. esperado: 51.5. Anterior: 52.6 Os dados foram melhores do...
No dia 04/mai às 17h (hora de Brasília), realizaremos o seminário 3 CENÁRIOS DE INVESTIMENTO PARA UM ANO DE RISCO E OPORTUNIDADE,...
https://www.youtube.com/watch?v=QxTbdAqmUiM
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador