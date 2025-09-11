🔴 Abertura do mercado americano - webinar em direto
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Depois do rollover no Gás Natural, os compradores estão a tentar manter a tendência de alta nos preços. De acordo...
As acções da SAP SE (SAP.DE), a maior empresa de software da Europa, conseguiu recuperar das perdas desencadeadas pela publicação...
O EURUSD está a recuar esta manhã. As quedas no par estão a ser impulsionadas pelo fortalecimento do dólar americano. O principal...
Os índices PMI de França e Alemanha foram divulgados às 8:15 da manhã e 8:30 da manhã, respectivamente. Os...
Índices europeus abrem em terreno negativo Destaque para os índices PMIs na Zona Euro e nos EUA Earnings: Procter & Gamble e Schlumberger Os...
Os índices de Wall Street terminaram ontem as negociações em terreno negativo. O S&P 500 caiu 0,60%, o Dow Jones caiu 0,33% e...
Neste quarto podcast da XTB TALKS, Henrique Tomé (XTB) irá explicar como pode incorporar os derivados no portfólio para mitigar o...
Os índices dos EUA estão hoje a negociar ligeiramente em baixa com os principais índices de referência de Wall Street a descer...
O PALÁDIO é hoje o metal precioso com pior desempenho, caindo cerca de 2,5neste momento e afastando-se ainda mais de uma alta recente de...
