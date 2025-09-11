Palladium desce abaixo dos 1600$
O PALÁDIO é hoje o metal precioso com pior desempenho, caindo cerca de 2,5neste momento e afastando-se ainda mais de uma alta recente de...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O preço das ações da Tesla (TSLA.US) estão hoje sob pressão após o lançamento de um relatório de...
Os preços do petróleo estão a recuar e será uma das formas de fechar o gap de preços em alta que foi desencadeado pela...
A Energy Information Administration (EIA) publicou o relatório semanal sobre os inventários de gás natural hoje às 15:30. Previa-se...
Índices americanos abrem em baixa, US500 desvaloriza cerca de 0.6% Pedidos de desemprego sobe mais do que o esperado Ações...
Os dados sobre as vendas de casas existentes nos EUA para Março foram divulgados hoje às 15:00. Previa-se que o relatório mostrasse...
https://www.youtube.com/watch?v=nwN0PReWDKk
Pedidos semanais de subsídio de desemprego: 245k vs 240k expectativa (239k anterior) Os pedidos de subsídio de desemprego voltaram...
A inflação do PPI alemão surpreende com baixa leitura O Deutsche Bank (DBK.DE) planeia reduzir o pessoal e alterar...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
O índice líder alemão está a sofrer maior pressão. Gráfico W1 Os futuros do DAX / DE30 estão a cair...
A American Express (AXP.US), uma empresa de serviços financeiros dos EUA especializada em cartões de pagamento e membro da Dow Jones, comunicou...
