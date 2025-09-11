IBM reporta os resultados após o fecho do mercado
International Business Machines, ou simplesmente IBM (IBM.US), está programado para reportar os ganhos para o calendário Q1 2023 hoje às...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
International Business Machines, ou simplesmente IBM (IBM.US), está programado para reportar os ganhos para o calendário Q1 2023 hoje às...
International Business Machines, ou simplesmente IBM (IBM.US), está programado para reportar os ganhos para o calendário Q1 2023 hoje às...
A maior criptomoeda foi incapaz de sustentar a dinâmica de alta e não aguentou mais tempo acima dos 30.000 dólares, onde uma vez mais...
A maior criptomoeda foi incapaz de sustentar a dinâmica de alta e não aguentou mais tempo acima dos 30.000 dólares, onde uma vez mais...
Os preços do gás natural dos EUA (NATGAS) estão hoje em queda. O NATGAS está a descer mais de 5% no dia. Não há...
Os preços do gás natural dos EUA (NATGAS) estão hoje em queda. O NATGAS está a descer mais de 5% no dia. Não há...
O problema com o mercado imobiliário comercial por algumas instituições como Wells Fargo e Morgan Stanley é visto como uma...
O problema com o mercado imobiliário comercial por algumas instituições como Wells Fargo e Morgan Stanley é visto como uma...
Wall Street na abertura em baixa Netflix resultados dececionantes, ação a cair 2% antes da abertura Os rendimentos...
Wall Street na abertura em baixa Netflix resultados dececionantes, ação a cair 2% antes da abertura Os rendimentos...
A Energy Information Administration (EIA) divulgou hoje os dados sobre os inventários de petróleo nos EUA às 15:30. As estimativas...
A Energy Information Administration (EIA) divulgou hoje os dados sobre os inventários de petróleo nos EUA às 15:30. As estimativas...
O banco Morgan Stanley (MS.US) reportou um rendimento líquido de 2,98 mil milhões de dólares acima das expectativas, mas as ações...
O banco Morgan Stanley (MS.US) reportou um rendimento líquido de 2,98 mil milhões de dólares acima das expectativas, mas as ações...
A prata apanhou um impulso na última hora e conseguiu recuperar uma grande parte das perdas feitas hoje. A mudança foi impulsionada principalmente...
A prata apanhou um impulso na última hora e conseguiu recuperar uma grande parte das perdas feitas hoje. A mudança foi impulsionada principalmente...
https://www.youtube.com/watch?v=f9StlqcOrMw
DE30 sob pressão sobre os receios de taxas de juro mais elevadas Mercados centrados no desempenho das empresas de Wall Street Allianz procura...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador