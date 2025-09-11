DE30: DAX sobre pressão depois das preocupações em torno das taxas de juro
DE30 sob pressão sobre os receios de taxas de juro mais elevadas Mercados centrados no desempenho das empresas de Wall Street Allianz procura...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Nefflix (NFLX.US) apresentou ontem os resultados do primeiro trimestre, apresentando receitas inferiores às esperadas e ganhos ligeiramente...
A Travelers Companies (TRV.US), companhia de seguros norte-americana cotada no índice Dow Jones, publicou hoje os resultados referentes ao 1º...
A Travelers Companies (TRV.US), companhia de seguros norte-americana e membro do índice Dow Jones, informou hoje o 1º trimestre de 2023 antes...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
As recentes divulgações dos dados macro dos EUA e as mais recentes declarações dos membros da Fed sugerem que a Reserva Federal...
A Tesla (TSLA.US) divulgará hoje os seus resultados do primeiro trimestre de 2023 após a sessão de negociação, relatando...
O BoJ indicou que é pouco provável alterações no programa de controlo da curva das yields, quanto mais sair, na sequência...
Esta quarta-feira está a ser marcada por fortes quedas no mercado cripto. Na Bitcoin, a queda ocorreu em 20 minutos e levou à liquidação...
