Gráfico do dia - EURGBP (19.04.2023)
A libra esterlina lidera os ganhos esta manhã. O par EURGBP está hoje a cair cerca de 0,35%, na sequência da publicação...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus seguem de forma mista Earnings: Morgan Stanley, Tesla e Bed Bath & Beyond em destaque Relatório sobre a inflação...
UK CPI (M/M) Mar: 0.8% (est 0.5%; anterior 1.1%) - UK CPI (Y/Y) Mar: 10.1% (est 9.8%; anterior 10.4%) - UK CPI Core (M/M) Mar: 0.9% (est 0.6%; anterior...
Os índices de Wall Street terminaram a sessão de ontem de forma mista. As acções mostraram alguma volatilidade à medida...
Neste webinar com Fernando Marques, da Income Markets, vamos apresentar um resumo da evolução dos mercados neste ano e abordar as perspetivas...
O Índice US500 quase inalterado, negociando nos 4177 pontos. As ações flutuaram à medida que os investidores foram...
As ações do Goldman Sachs Group (GS.US) caíram mais de 3,5% após a publicação do relatório financeiro...
Índices principais dos EUA abrem em alta, US.500 0.25% O mercado imobiliário dos EUA arrefece Relatório decepcionante...
As declarações dos CEOs dos principais bancos americanos soaram hoje "desinflacionistas". O CEO do Bank of America, Moynihan indicou...
Bank of New York Mellon (BK.US) Receitas totais de 4,4 mil milhões de dólares - de acordo com as expectativas O EPS de $1,12 - de acordo...
