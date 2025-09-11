Índice CHNComp não consegue aproveitar o key macro data from China 📊
Esta madrugada os mercados estiveram atentos aos dados publicados sobre a economia chinesa. Embora os dados fossem bons, a reacção dos índices...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus seguem em terreno positivo Netflix, Lockheed Martin e Johnson & Johnson apresentam hoje os seus resultados...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em terreno positivo. O S&P 500 subiu 0,33%, o Dow Jones subiu 0,30% e...
https://vimeo.com/818501350
A Bloomberg relata, ao analisar os dados do CFTC, que os fundos de cobertura se lançaram na compra do dólar. Pela primeira vez em mais de...
OIL.WTI está hoje a recuar quase 2,5% como resultado de vários fatores. Um deles é o dólar americano, que não tem sido...
O par EURUSD está hoje a registar declínios, com o dólar americano a fortalecer-se no amplo mercado FX. O par está actualmente...
Os compradores estão a perder momentum esta sessão, colocando o euro em relação ao dólar novamente abaixo da marca dos...
O preço das ações da Alphabet Inc. (Googl.US) desce quase 4% devido às preocupações suscitadas pela potencial...
Wall Street ligeiramente em alta no início da sessão de hoje A State Street perde 11% após a divulgação dos resultados...
https://www.youtube.com/watch?v=BjR2TQkSkQY
