Ações europeias sob pressão após declarações de Trump 📉DAX 40 recua 1,7%
Os ganhos do mercado de ações chegaram ao fim à medida que nos aproximamos de um fim de semana prolongado. O presidente Trump propôs...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Vendas no varejo do Canadá (em abril) subiram 0,8% MoM vs 0,7% esperados e -0,4% anteriormente Vendas no varejo core caíram -0,7% vs...
Vendas de Novas Moradias nos EUA: Atual: 743 mil Previsão: 693 mil Anterior: 670 mil (revisado de 680 mil) Em resposta...
Os futuros dos Estados Unidos permaneceram estáveis após a aprovação do projeto de lei fiscal promovido pelo presidente...
Ventas de Viviendas Nuevas en EE.UU.: Dato actual: 743.000 Previsión: 693.000 Dato anterior: 670.000 (revisado desde 680.000) Tras...
O Índice de Volatilidade da CBOE (VIX) sobe quase 9% hoje, à medida que investidores reagem com temor ao alerta de Donald Trump. O ex-presidente...
Mercados europeus fecham em baixa, com sentimento cauteloso prevalecendo — destaques incluem Bayer, Adidas e Continental As bolsas europeias...
As ações da Apple caem mais de 3% antes da abertura de Wall Street, após Donald Trump afirmar que a empresa "vai ter que...
Trump criticou a União Europeia em seu perfil na Truth Social e também recomendou a imposição de tarifas de 50% sobre os países...
Ouro sobe mais de 1% hoje, superando os US$ 3.300 por onça e testando um nível técnico importante. Esse nível corresponde...
Fatos: A razão ouro/prata está acima de 101, comparada à média móvel de 10 anos, em torno de 80. O...
07:00 (BST) / 03:00 (GMT-3) – Reino Unido – Vendas no Varejo (Abril): Vendas no Varejo (YoY): 📈 5,0% (real) vs 4,5% (previsão)...
O dólar americano enfraqueceu frente ao iene japonês, com uma queda de 0,5% para 143,45, à medida que a inflação...
O calendário econômico de hoje traz dados importantes de crescimento e consumo das principais economias, com as vendas no varejo do Reino...
Mercados asiáticos sobem com recuo dos rendimentos dos Treasuries, embora persistam preocupações fiscais nos EUA. A maioria dos...
O índice US500 fechou praticamente estável, enquanto o US100 subiu 0,4% e o US30 permaneceu inalterado, com ações de tecnologia...
A recente queda do Brent abaixo dos 64 dólares e do WTI em direção aos 60 dólares parece refletir algo mais profundo do que...
O contrato de gás natural dos EUA (NATGAS) registra leve alta após a divulgação do relatório semanal da EIA (Administração...
Os futuros dos Estados Unidos se mantêm estáveis após uma jornada marcada por vendas generalizadas, na qual todos os principais índices...
