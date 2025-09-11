Calendário económico: Vendas a retalho nos EUA e início das earnings em Wall Street
Índices europeus seguem em terreno positivo Vendas a retalho nos EUA em destaque JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup apresentam hoje os seus...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índices europeus seguem em terreno positivo Vendas a retalho nos EUA em destaque JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup apresentam hoje os seus...
Índices europeus seguem em terreno positivo Vendas a retalho nos EUA em destaque JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup apresentam hoje os seus...
Os índices de Wall Street subiram mais de 1% ontem e o USD voltou a recuar, depois dos dados do IPP que aumnetaram as esperanças de que o...
Os índices de Wall Street subiram mais de 1% ontem e o USD voltou a recuar, depois dos dados do IPP que aumnetaram as esperanças de que o...
O dólar em recuo após dados melhores do que o esperado da inflação do IPP dos EUA Índice do dólar americano...
As moedas AUD e NZD estão a ir muito bem durante a sessão desta quinta-feira. Tanto o dólar neozelandês como o australiano estão...
As moedas AUD e NZD estão a ir muito bem durante a sessão desta quinta-feira. Tanto o dólar neozelandês como o australiano estão...
As ações da gigante chinesa Alibaba (BABA.US) foram pressionadas por notícias de que um dos seus grandes acionistas institucionais,...
As ações da gigante chinesa Alibaba (BABA.US) foram pressionadas por notícias de que um dos seus grandes acionistas institucionais,...
O dólar da Nova Zelândia é hoje a moeda com melhor desempenho no G10. Isto deve-se principalmente à fraqueza do USD, que foi...
O dólar da Nova Zelândia é hoje a moeda com melhor desempenho no G10. Isto deve-se principalmente à fraqueza do USD, que foi...
Índices reagem em alta aos dados sobre os pedidos de subsídio de desemprego Dados do IPP pressionam o USD Ações...
Índices reagem em alta aos dados sobre os pedidos de subsídio de desemprego Dados do IPP pressionam o USD Ações...
Os ativos de risco estão a beneficiar da fraqueza do dólar, depois dos dados sobre a inflação do IPP terem saído...
Os ativos de risco estão a beneficiar da fraqueza do dólar, depois dos dados sobre a inflação do IPP terem saído...
https://www.youtube.com/watch?v=EZph9XbwLzc
O relatório mensal do mercado petrolífero da OPEP foi divulgado hoje. O relatório mostrou que o cartel espera um défice do...
O relatório mensal do mercado petrolífero da OPEP foi divulgado hoje. O relatório mostrou que o cartel espera um défice do...
Pedidos semanais de subsídio de desemprego: 239k vs 230k expectativa (228k anterior) Pedidos contínuos: 1810k vs 1814k expectativa...
Pedidos semanais de subsídio de desemprego: 239k vs 230k expectativa (228k anterior) Pedidos contínuos: 1810k vs 1814k expectativa...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador