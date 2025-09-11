Delta Airlines e Fastenal dão início à temporada das earnings 🗽
Os resultados trimestrais da Delta Airlines (DAL.US), e da Fastenal (FAST.US), que opera no sector da logística, fabrico e cadeia de abastecimento,...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os resultados trimestrais da Delta Airlines (DAL.US), e da Fastenal (FAST.US), que opera no sector da logística, fabrico e cadeia de abastecimento,...
Os resultados trimestrais da Delta Airlines (DAL.US), e da Fastenal (FAST.US), que opera no sector da logística, fabrico e cadeia de abastecimento,...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
DE30 testa os pontos mínimos de ontem A atenção centra-se nos dados da inflação do IPP e dos subsídios de...
DE30 testa os pontos mínimos de ontem A atenção centra-se nos dados da inflação do IPP e dos subsídios de...
O relatório do IPC dos EUA divulgado ontem, abaixo do que o esperado, provocou uma queda do dólar americano e algum aumento nos mercados...
O relatório do IPC dos EUA divulgado ontem, abaixo do que o esperado, provocou uma queda do dólar americano e algum aumento nos mercados...
Moët Hennessy Louis Vuitton (MC.FR) está a alimentar o sentimento de alta em todo o sector de luxo, após a divulgação...
Moët Hennessy Louis Vuitton (MC.FR) está a alimentar o sentimento de alta em todo o sector de luxo, após a divulgação...
O gás natural estará em destaque hoje, uma vez que serão conhecidos os dados sobre os inventários segundo o relatório...
O gás natural estará em destaque hoje, uma vez que serão conhecidos os dados sobre os inventários segundo o relatório...
Índices europeus seguem em terreno positivo esta manhã Pedidos de subsídio de desemprego e dados do IPP em destaque...
Índices europeus seguem em terreno positivo esta manhã Pedidos de subsídio de desemprego e dados do IPP em destaque...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa, apesar dos ganhos registados no início da sessão. O...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa, apesar dos ganhos registados no início da sessão. O...
Neste segundo podcast da XTB TALKS, Nuno Mello (XTB) e Milton Simões (Homem Finanças), conhecido pela sua aposta na literacia financeira,...
Barkin e Daly foram os primeiros membros do Fed a proferir discursos após a divulgação dos dados do IPC dos EUA para Março,...
Barkin e Daly foram os primeiros membros do Fed a proferir discursos após a divulgação dos dados do IPC dos EUA para Março,...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador