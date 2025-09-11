👀 US100 aproxima-se da marca dos 13.000 pts
Os dados publicados hoje sobre a inflação nos EUA fizeram com que os índices e as obrigações recuperassem durante o...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Royal Bank of Canada (RBC) recomenda entradas longas no par EUR/GBP, considerando os seguintes níveis:. Entrada (ao preço de mercado):...
O relatório oficial dos EUA sobre os inventários de petróleo foi divulgado hoje às 15:30. As estimativas do API divulgadas...
O EURUSD está hoje em alta com o principal par cambial a testar a área dos 1,10. A subida do par hoje é impulsionada principalmente...
O Banco do Canadá não alterou as taxas de juro como era esperado. A taxa de juro atual continua a ser de 4,50%. Esta é a segunda reunião...
Wall Street abre em alta após leitura suave do IPC dos EUA A inflação nos EUA desce abaixo do nível do core...
O relatório do CPI dos EUA para Março foi divulgado hoje às 13:30. Esperava-se que o relatório mostrasse uma desaceleração...
https://www.youtube.com/watch?v=tUTlmlSJBaQ
DAX tenta manter a dinâmica ascendente A atenção dos investidores centra-se na leitura da inflação do IPC dos EUA Resultados...
