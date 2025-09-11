Oportunidade de negociação - Bitcoin
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O ouro está a ser negociado em baixa no início desta semana, desvalorizando cerca de 0,6%. É o primeiro dia de negociação...
O ouro está a ser negociado em baixa no início desta semana, desvalorizando cerca de 0,6%. É o primeiro dia de negociação...
A segunda-feira de Páscoa é um dia de feriado na maioria dos países europeus. Contudo, o mercado americano estará a funcionar...
A segunda-feira de Páscoa é um dia de feriado na maioria dos países europeus. Contudo, o mercado americano estará a funcionar...
Na sexta-feira foram conhecidos os dados do NFP. O relatório mostrou que a economia americana acrescentou cerca de 236k e a taxa de desemprego...
Na sexta-feira foram conhecidos os dados do NFP. O relatório mostrou que a economia americana acrescentou cerca de 236k e a taxa de desemprego...
https://www.youtube.com/watch?v=h4OtyrJnFbU
21:30 Link directo para o vídeo
Os dados sobre empregos nos EUA mostraram novamente sinais preocupantes, sugerindo que as condições do mercado de trabalho dos EUA estão...
Os dados sobre empregos nos EUA mostraram novamente sinais preocupantes, sugerindo que as condições do mercado de trabalho dos EUA estão...
A Energy Information Administration (EIA) divulgou hoje os dados sobre as variações nos inventários de gás natural dos EUA....
A Energy Information Administration (EIA) divulgou hoje os dados sobre as variações nos inventários de gás natural dos EUA....
As criptomoedas estão a recuar ,à medida que o índice Nasdaq segue pressionar com as preocupações em torno das...
As criptomoedas estão a recuar ,à medida que o índice Nasdaq segue pressionar com as preocupações em torno das...
https://www.youtube.com/watch?v=R5Wi8mWWuac
13h30 - EUA, Pedidos semanais de subsídio de desemprego Actual: 228 000 Previsão: 200 000 Anterior: 198 000 Pedidos...
13h30 - EUA, Pedidos semanais de subsídio de desemprego Actual: 228 000 Previsão: 200 000 Anterior: 198 000 Pedidos...
Índices europeus tentam travar as quedas da última sessão DAX testa uma importante zona de suporte Os bons dados...
Índices europeus tentam travar as quedas da última sessão DAX testa uma importante zona de suporte Os bons dados...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador