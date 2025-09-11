Última hora: USDCAD desvaloriza, após os dados sobre o mercado de trabalho no Canadá
O relatório sobre o mercado de trabalho canadiano para Março foi divulgado hoje às 13h30. A publicação do relatório...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O relatório sobre o mercado de trabalho canadiano para Março foi divulgado hoje às 13h30. A publicação do relatório...
O relatório sobre o mercado de trabalho canadiano para Março foi divulgado hoje às 13h30. A publicação do relatório...
Nos últimos dias, o Banco Central Europeu e os analistas do Bank of America, JP Morgan e Morgan Stanley indicaram que o mercado imobiliário...
Nos últimos dias, o Banco Central Europeu e os analistas do Bank of America, JP Morgan e Morgan Stanley indicaram que o mercado imobiliário...
12:30 - EUA, relatório Challenger para Março. Actual: 89,70k. Leitura anterior: 77.77k. Exp. 65.00k EUA Cortes nos empregos (Y/Y) Mar:...
12:30 - EUA, relatório Challenger para Março. Actual: 89,70k. Leitura anterior: 77.77k. Exp. 65.00k EUA Cortes nos empregos (Y/Y) Mar:...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
Lane, economista-chefe do BCE levantou algumas questões a sobre a decisão do BCE em Maio. Lane salientou que esta decisão...
Lane, economista-chefe do BCE levantou algumas questões a sobre a decisão do BCE em Maio. Lane salientou que esta decisão...
O mercado obrigacionista nos últimos meses tem estado a ser penalizado com a subida das yields, à medida que a Fed aumentava os juros. Contudo,...
O mercado obrigacionista nos últimos meses tem estado a ser penalizado com a subida das yields, à medida que a Fed aumentava os juros. Contudo,...
Índices europeus seguem em terreno positivo Investidores concentrados nos dados sobre o mercado de trabalho Obrigações...
Índices europeus seguem em terreno positivo Investidores concentrados nos dados sobre o mercado de trabalho Obrigações...
A produção industrial na Alemanha está a acelerar, como evidenciado pelo último relatório da Destatis (agência...
A produção industrial na Alemanha está a acelerar, como evidenciado pelo último relatório da Destatis (agência...
Os índices de Wall Street terminaram a sessão de ontem em terreno negativo. O sentimento entre os investidores mudou após os dados...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador