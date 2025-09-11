Euro Dólar recua após dados do PMI superiores às expectativas
Estados Unidos – Dados do PMI de Maio: PMI de Manufatura do S&P Global dos EUA: 52,3 (estimativa: 49,9; anterior: 50,2) PMI...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Estados Unidos – Dados do PMI de Maio: PMI de Manufatura do S&P Global dos EUA: 52,3 (estimativa: 49,9; anterior: 50,2) PMI...
As ações da Snowflake dispararam após a empresa de dados em nuvem registrar, pela primeira vez, um trimestre com receita de US$...
Fatos: O Euro frente ao Dólar recuou da área de suporte-chave próxima de 1,1290 O Euro frente ao Dólar está sendo...
10:30 PM BST, Estados Unidos - Dados de Emprego de Abril: Pedidos iniciais de auxílio-desemprego: 227K (real vs. 230K previsão;...
Situação geral do mercado: O sentimento no mercado de ações europeu está enfraquecendo mais uma vez. O índice...
O EURUSD ganha força após a divulgação da ata do BCE, em meio ao caos histórico nos mercados causado pela bombástica...
🇺🇸 Mercado de dívida dos EUA tem uma das piores sessões do ano O mercado de dívida dos Estados Unidos registrou uma de suas piores...
___ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação...
🕘 05h30 (Horário de Brasília – GMT -3) – Reino Unido – Dados de PMI de Maio: PMI Composto (S&P Global): 49,4...
06h00 (horário de Brasília), Alemanha – Dados de sentimento empresarial para maio: Índice de Clima Empresarial Ifo:...
08h15 (horário de Brasília), França – Dados do PMI de maio: PMI Composto HCOB França: atual 48,0; previsão...
📉 Fraca demanda por títulos do Tesouro dos EUA afeta Wall Street A fraca demanda por títulos do Tesouro dos EUA se traduziu...
A sessão de hoje será dominada pela divulgação preliminar dos PMIs de maio. Esses indicadores serão observados de perto...
___ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação...
Os índices europeus encerraram o dia majoritariamente em alta (DAX: +0,4%, CAC 40: +0,75%, FTSE 100: +0,94%, IBEX 35: +1,6%, FTSE MIB: +0,9%)....
O corte da taxa de juros para 3,85% pelo Banco da Reserva da Austrália (RBA), anunciado neste 20 de maio, foi recebido pelos mercados com uma mistura...
Hoje, os membros do Federal Reserve Alberto Musalem e Beth Hammack comentaram sobre a política monetária dos EUA e os riscos associados às...
Os contratos futuros de platina ultrapassaram a marca psicológica de US$ 1.000, disparando quase 5% após a divulgação mais...
As ações da Pfizer sobem quase 2% após o anúncio de que a empresa comprará a licença de uma nova terapia de imunoncologia...
Os contratos futuros de trigo (WHEAT) estão sendo negociados com alta superior a 3% hoje na Bolsa de Chicago (CBOT). O salto nos preços é...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador