Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 06/04/2023
Os índices de Wall Street terminaram a sessão de ontem em terreno negativo. O sentimento entre os investidores mudou após os dados...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Neste primeiro podcast da XTB TALKS, Nuno Mello (XTB) e Gustavo Araújo (Workholic) irão falar dos desafios dos investidores e as ferramentas...
As acções da Johnson & Johnson subiram 3,1% depois de uma unidade do gigante dos cuidados de saúde do consumidor ter voltado a...
Os inventários de petróleo caíram 3,739 milhões de barris com 2,392 milhões de barris previstos e 7,489 milhões...
A economia dos EUA está claramente a abrandar. Os dados do ISM sobre os serviços caiu para 51,2 pontos, ao contrário das expectativas...
As sensíveis a questões geopolíticas e bloqueios comerciais, às empresas de semicondutores têm vindo a desvalorizar desde...
Wall Street começou a sessão de hoje em baixa O relatório do ADP saiu surpreendentemente fraco, confirmando que a economia e...
Dados do ADP sobre o mercado de trabalho: 145k vs 210k previsão
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
O dólar americano voltou a recuar ontem. após os dados que saíram mais fracos do que o esperado nas encomendas de fábrica e...
O NZDUSD tem registado períodos de maior volatilidade após o aumento inesperado em 50 pts do Reserve Bank of New Zealand (RBNZ),...
