🔽 US100 recua antes do ADP!
O relatório de emprego para Março do ADP será divulgado hoje às 13:15 e será acompanhado de perto pelos investidores,...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O relatório de emprego para Março do ADP será divulgado hoje às 13:15 e será acompanhado de perto pelos investidores,...
As acções da Sodexo (SW.FR) estão a valorizar quase 11% esta sessão, atingido mais elevado dos últimos três anos,...
Os PMIs de serviços para Março na Europa foram publicados esta manhã. No entanto, uma vez que a maioria destas foram apenas revisões,...
Índices europeus seguem estáveis esta manhã Dados do ADP e do ISM sobre os serviços em destaque esta sessão Dados...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa, na sequência da publicação dos dados fracos...
21:30 Link direto para o vídeo
O JOLTS caiu drasticamente abaixo dos 10 milhões, mostrando que o mercado de trabalho dos EUA está a começar a enfraquecer. Depois...
A principal criptomoeda está a tentar manter o nível dos 28.000 dólares no meio de um sentimento mais fraco na bolsa e uma aversão...
As ações da Endeavor Group Holdings (EDR.US), a holding de entretenimento mais conhecida por ser proprietária da maior federação...
