Endeavor Holdings em pequena queda depois dos comentários bullish do BofA 📉
As ações da Endeavor Group Holdings (EDR.US), a holding de entretenimento mais conhecida por ser proprietária da maior federação...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O sinal forte a indicar que o mercado de trabalho está arrefecido foi o suficiente para enfraquecer agressivamente o dólar americano. O movimento...
Começa hoje uma nova rubrica de análise às ações portuguesas: BOLSA EM AÇÃO. Um olhar atento aos...
Petróleo: A OPEP+ surpreendeu e alguns países membros decidiram cortar voluntariamente a produção no fim-de-semana passado....
Os últimos dados macro voltaram a pressionar o USD, bem como o recuo das yields. Os dados finais do JOLTS foi inferior a 10 milhões de dólares...
Acabaram de ser publicados os dados finais sobre encomendas de fábrica dos EUA e o relatório JOLTS sobre o mercado de trabalho: Dados...
As ações da ZIM Integrated Shpping (ZIM.US) estão a desvalorizar mais de 25% antes da abertura. A razão por detrás...
O preço do urânio subiu ligeiramente após uma declaração conjunta EUA-UE. Foi também feita uma importante...
O dólar australiano é uma das moedas do G10 com pior desempenho após o Reserve Bank of Australia ter anunciado a sua última...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
