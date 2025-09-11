Oportunidade de negociação - US30
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A nossa já conhecida Hubspot, Inc (HUBS.US), atingiu o seu primeiro alvo e continua o seu rally agressivo com uma performance de cerca de 41% YTD....
Os mercados europeus continuam as subidas Morgan Stanley elimina a classificação negativa na empresa Evotec A atenção...
Os dados sobre a inflação, segundo o PPI para Fevereiro na zona euro foram divulgados hoje às 10:00 da manhã. Esperava-se...
A Dogecoin voltou a disparar durante a sessão de ontem, com a moeda a subir mais de 30% em menos de 2 horas. Embora outras criptomoedas também...
Índices europeus abrem em terreno positivo Encomendas de fábrica referentes a Fevereiro e revisão de encomendas...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem de forma mista - o S&P 500 ganhou 0,37%, o Dow Jones subiu 0,98%,...
-A surpreendente decisão da OPEP+ de reduzir a produção fez subir os preços do petróleo. As cotações do...
As ações da empresa estão a começar uma nova semana num clima de depressão. Tudo devido ao espectro crescente da falência...
O par EURUSD valorizou na sequência dos comentários de Holzmann do BCE, que comentou a possibilidade do BCE voltar a subir os juros em 50...
