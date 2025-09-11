EURUSD valoriza na sequência dos cmentáros de Holzmann sobre as taxas de juro!
O par EURUSD valorizou na sequência dos comentários de Holzmann do BCE, que comentou a possibilidade do BCE voltar a subir os juros em 50...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O par EURUSD valorizou na sequência dos comentários de Holzmann do BCE, que comentou a possibilidade do BCE voltar a subir os juros em 50...
índices em Wall Street seguem em terreno positivo Dados dos PMIs no foco dos investidores Empresas de petróleo valorizam,...
índices em Wall Street seguem em terreno positivo Dados dos PMIs no foco dos investidores Empresas de petróleo valorizam,...
14:45 - EUA, PMI industrial para Março (final). Efectivo: 49.2. Primeiro lançamento: 49.3 15:00 - EUA, índice ISM industrial...
14:45 - EUA, PMI industrial para Março (final). Efectivo: 49.2. Primeiro lançamento: 49.3 15:00 - EUA, índice ISM industrial...
Ainda há duas semanas, o Brent estava a ser negociado abaixo da marca dos 70 dólares por barril e atingiu valores de Dezembro de 2021....
Ainda há duas semanas, o Brent estava a ser negociado abaixo da marca dos 70 dólares por barril e atingiu valores de Dezembro de 2021....
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
Índices europeus seguem mistos esta segunda-feira Morgan Stanley revê em alta as perspetivas para as ações da Siemens...
Índices europeus seguem mistos esta segunda-feira Morgan Stanley revê em alta as perspetivas para as ações da Siemens...
A Bitcoin teve um grande primeiro trimestre do ano, no qual aumentou a sua valorização em mais de 70%. Ao fazê-lo, bateu os retornos...
A Bitcoin teve um grande primeiro trimestre do ano, no qual aumentou a sua valorização em mais de 70%. Ao fazê-lo, bateu os retornos...
As revisões dos índices PMI europeus de fabrico para Março foram divulgadas esta manhã. A leitura espanhola mostrou uma subida...
As revisões dos índices PMI europeus de fabrico para Março foram divulgadas esta manhã. A leitura espanhola mostrou uma subida...
Os membros da OPEP+ anunciaram cortes na produção de petróleo durante o fim-de-semana, provocando um pico nos preços do...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador