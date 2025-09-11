Gráfico do dia - OIL.WTI (03.04.2023)
Os membros da OPEP+ anunciaram cortes na produção de petróleo durante o fim-de-semana, provocando um pico nos preços do...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os membros da OPEP+ anunciaram cortes na produção de petróleo durante o fim-de-semana, provocando um pico nos preços do...
Hoje vamos analisar o EUR/USD num espaço temporal maior, de forma a conseguirmos ter uma visão mais ampla do principal par cambial. Ao...
Índices europeus começaram as negociações de segunda-feira em baixa Petróleo reage em alta após...
O petróleo começou esta sessão com um enorme gap em alta, depois de os países da OPEP terem anunciado voluntariamente...
Wall Street abre sessão de sexta-feira com ganhos Inflação PCE mais baixa do que o esperado apoiou o sentimento de alta As...
O índice final do sentimento UoM para Março cai para 62 pontos, abaixo das expectativas de 63,3 e do nível de leitura anterior de...
O Natgas subiu subitamente de um mínimo local abaixo de $2.1/MMBTU para níveis próximos de $2.2/MMBTU. Do mínimo para...
Acabaram de ser conhecidos vários dados sobre a economia nos EUA para Fevereiro, incluindo dados de inflação PCE, foi divulgado hoje...
O Velho Continente está misto antes da leitura do PCE dos EUA O DAX rompe acima da zona de resistência local Ações Jungheinrich...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
O preço das ações da Virgin Orbit (VORB.US), sendo uma empresa de turismo espacial do bilionário britânico Richard Branson,...
