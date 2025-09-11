Virgin Orbit suspende as operações, ações derretem mais de 50% em pre-market
O preço das ações da Virgin Orbit (VORB.US), sendo uma empresa de turismo espacial do bilionário britânico Richard Branson,...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Durante a tarde serão divulgados vários dados sobre a economia americana, referente ao mês de Fevereiro, incluindo a inflação...
Os dados do IPC para Março da zona euro foram divulgados hoje às 10:00 da manhã. Os dados do IPC geral mostraram um abrandamento como...
Os metais preciosos estão a ser negociados em baixa esta sessão. Os dados do IPC em França desta manhã retirou alguma...
Os dados sobre as vendas a retalho alemães para Fevereiro foram divulgados hoje às 7:00 da manhã. Previa-se que o relatório...
Índices europeus começaram as negociações de forma flat Dados do IPC na Zona euro, França e Alemanha em...
Os dados do CPI francês para Março foram divulgados hoje às 7:45 da manhã. O relatório, tal como os relatórios...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em terreno positivo. O S&P 500 ganhou 0,57%, o Dow Jones subiu 0,43% e o Nasdaq...
Susan Collins, chefe do Boston Fed, e Tom Barkin, chefe do Richmond Fed, falaram sobre a situação na economia dos EUA, a crise bancária...
