Última Hora: NATGAS sobe com noticias relacionados com o Freeport
Os preços do gás natural subiram cerca de 3 horas antes do lançamento do relatório de armazenamento de gás de AIA. A...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os mercados europeus estão a prolongar os ganhos esta sessão. Os principais índices das blue chips da Europa estão a subir...
A sessão de quinta-feira está a ser marcada pelo bom desempenho das ações da H&M (HMB.SE), que publicou resultados...
O EURUSD deverá estar em destaque esta sessão, dado que serão conhecidos os dados sobre a inflação na Europa. Os...
O relatório do CPI de Espanha para Março foi divulgado hoje às 8:00 horas. Esperava-se que o relatório mostrasse uma enorme...
Índices europeus seguem em terreno positivo Dados do IPC na Alemanha e Espanha Revisão do PIB do 4º trimestre...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em terreno positivo. O S&P 500 ganhou 1,42%, o Dow Jones subiu 1,00%...
A gigante americana dos semicondutores Intel (INTC.US) indicou que o seu primeiro semicondutor para a indústria de centros de dados focado na eficiência...
As ações da empresa de impressão 3D Stratasys (SSYS.US) estão a ganhar quase 12%, uma vez que a Nano Dimension aumentou a sua...
A Albemarle (ALB.US) é o maior produtor mundial de lítio. Os esforços da empresa estão agora concentrados na aquisição...
