NASDAQ S100 recua 0,5% pressionado por alta nos rendimentos📉 Tesla sobe com melhora nas vendas na China
Os índices norte-americanos perdem força durante a sessão desta terça-feira, com apenas Alphabet e Tesla registrando ganhos...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os futuros das ações norte-americanas recuam após atingirem máximas na sessão anterior. Essa correção...
Os contratos futuros de gás natural Henry Hub estão subindo mais de 5% hoje, revertendo a liquidação registrada ontem. É...
Fatos: O Russell 2000 está sendo negociado na zona dos 65 pontos do indicador RSI dos últimos 14 pregões O contrato...
Inflação (CPI) no Canadá em base anual (abril): 1,7% (Previsão 1,6%, Anterior 2,3%) CPI Mensal: -0,1% vs -0,2% previsto...
Petróleo O preço atual do Brent gira em torno de US$ 65 por barril, enquanto o WTI está próximo de US$ 62. Nas últimas...
CPI do Canadá - Abril: CPI YoY: 1,7% (Previsão 1,6%, Anterior 2,3%) CPI MoM: -0,1% (vs -0,2% esperado e 0,3% anteriormente) CPI...
As ações da BASF caíram após o Jefferies rebaixar o gigante químico alemão de "compra" para "manter". As...
Dólar Australiano Enfraquece com Corte de Juros pelo RBA O dólar australiano se desvalorizou frente ao dólar americano, com o par...
📅 Calendário Econômico - Terça-feira, 20 de Maio de 2025 🏦 Decisões de Bancos Centrais 04:30 – 🗣️ Coletiva...
Mercados asiáticos mistos com China liderando ganhos após corte de juros em Pequim Os mercados asiáticos apresentaram desempenho...
O índice S&P 500 recuou 1% após recuperar-se de uma queda inicial superior a 2%, enquanto o Nasdaq caiu 1,5% e o Dow Jones encerrou...
A Nippon Steel propôs investir US$ 14 bilhões nas operações da US Steel, incluindo até US$ 4 bilhões para a construção...
11h00 (horário de Brasília) – Variação mensal do Índice de Indicadores Antecedentes dos EUA (abril): -1,0% real...
Os futuros das ações dos Estados Unidos registraram queda após a retomada das negociações, em um contexto de maior aversão...
O Ministério do Comércio da China comentou sobre as restrições de exportação de chips dos EUA direcionadas à...
A Nvidia fez diversos anúncios importantes na segunda-feira durante a Computex Taipei, incluindo novas tecnologias de inteligência artificial...
O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, indicou que a inflação não está diminuindo em direção...
Os preços do gás natural recuam 4,2% hoje, rompendo abaixo da média móvel exponencial de 200 dias (linha dourada no gráfico...
